Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’da, dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı.

Sırbistan’da temaslarına bugün başlayan Erdoğan, Belgrad’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider görüşmeye çekildi

Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü VİDEO



Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek

Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek.

İHA'nın aktardığına göre Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’a geçecek.