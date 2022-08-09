Petrol
96.03
-0.64%
Euro
18.3571
0.32%
Dolar
17.9588
0.05%
Altın
1.03
-0.04%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
429.778
0.31%
BTXN Coin
7.68
-1.41%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile görüşecek

    Pahor, Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya ziyarette bulunacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar ele alınacak.
    • 09.08.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile görüşecek

    Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Türkiye'ye gelecek.

    Pahor, resmi ziyareti kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak.

    Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek Pahor, bugün 13. Büyükelçiler Konferansı'nın öğleden sonraki bölümüne katılarak konuşma yapacak.

    Slovenya ile iş birliğinin geliştirilmesi masada

    Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek.

    AA'nın aktardığına göre, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak.

    AB'ye üyelik, Balkanlar, bölgesel ve küresel sorunlar...

    Görüşmelerde stratejik ortak Slovenya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile görüşecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı
    Gündem

    İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

    Berat Özdemir El İttifak yolunda
    Transfer dosyası

    Berat Özdemir El İttifak yolunda

    Görüş Bildir