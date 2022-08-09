Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile görüşecek

Pahor, Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya ziyarette bulunacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar ele alınacak.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Türkiye'ye gelecek.

Pahor, resmi ziyareti kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak.

Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek Pahor, bugün 13. Büyükelçiler Konferansı'nın öğleden sonraki bölümüne katılarak konuşma yapacak.

Slovenya ile iş birliğinin geliştirilmesi masada

Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek.

AA'nın aktardığına göre, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak.

AB'ye üyelik, Balkanlar, bölgesel ve küresel sorunlar...

Görüşmelerde stratejik ortak Slovenya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.