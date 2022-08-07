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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele aldı.
    • 07.08.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 21:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Erdoğan'dan Somali'de barış ve istikrara destek mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali’de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü #1


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