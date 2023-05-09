Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefonda Sudan'daki yaşananları ele aldı.

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Sudan'da gerilimler devam ediyor.

Yaşanan çatışmalar sonucu ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Sudan’da bulunan Türk vatandaşları için tahliye uçağı göndereceğini duyurmuştu.

Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefonda görüştü.

Sudan'daki gelişmeler konuşuldu

Görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.