Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'la barış için devreye girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe sonrasında çatışmaların ardından barıi için devreye girerek Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü.

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Sudan son günlerde silah sesleriyle gündeme geliyor.

Ordu ile isyancı olarak tanımlanan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sükunet çağrılarına rağmen durmak bilmeyen çatışmalar gün geçtikçe daha fazla şiddetlendi.

Yaşanan çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barış için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefonla görüştü.

Sudan'daki gelişmeler konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Sudan’da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye olarak Sudan’da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018’den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.

Sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısı

Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı’nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.