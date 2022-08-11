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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.