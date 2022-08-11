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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve komutanları kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
    • 11.08.2022 - 21:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve komutanları kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor.

    Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.

    Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

    Cumhurbaşkanı daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

    Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ve komutanları kabul etti #1


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