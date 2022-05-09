Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın d ışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarınan, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

Şimdi Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık.

Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir ve sahip çıkacağız. Biz bu kardeşlerimizle yürümeye devam edeceğiz. Ancak inananalar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız. Briket evleri yapıyoruz. Daha fazla yapmaya devam edeceğiz. Çatışmaların devam ettiği Suriye’nin istikrara kavuşması için gayret gösteriyoruz.

Yeni bir adım daha atıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı noktada 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Amacımız ülkemizdeki 1 milyon Suriyelinin dönüşünü temin etmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de 13 noktada konut yapıyoruz VİDEO

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