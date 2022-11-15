Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Dünyanın gözü Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’nde.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Liderlerle ayaküstü sohbet etti

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı bir araya geldi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



