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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'deki patlamada terör kokusu var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'deki patlamada terör kokusu var

    Taksim'deki patlamada, ilk tespitlerin terör saldırısı olduğu yönünde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kadının rol oynadığı görülüyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 18:44
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    Türkiye bugün, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Ziervesi programı öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

    6 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının faillerinin yakalanacağını vurguladı.

    "Terör kokusu var"

    İlk tespitlere göre terör saldırı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Bir kadının rol oynadığı görülüyor"

    "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Patlamada bir kadının rol oynadığı görülüyor"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim'deki patlamada terör kokusu var VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim deki patlamada terör kokusu var #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim deki patlamada terör kokusu var #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,

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