Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye kentsel dönüşümle yeni bir döneme girdi Türkiye, depreme dayanıklı hale getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 2012 yılından bu yana toplamda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı.

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6 Şubat'ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremleri, kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında güvenli konutlar için yeni bir projeyi işaret etti.

“Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla deprem dönüşümü hamlesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tüm Türkiye’de harekete geçildi.

Bakanlık, 'kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut, bağımsız birim bırakılmayacak' hedefiyle yurt genelinde güvenli konutlar inşa etmeye başladı.

Riskli yapılar yıkılıyor

Hayata geçirilen kentsel dönüşümle projeleriyle birlikte, ülke genelinde milyonlarca riskli yapı yenilenmiş oldu.

İnsan canını güvenceye alan proje kapsamında birçok bina yıkılarak dönüşüme kazandırılıyor.

55 milyon vatandaş güvenli konutlarda yaşıyor

Bugüne kadar toplamda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağlanırken, 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı.

Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65’ine denk gelen 55 milyon vatandaş şimdilerde depreme dayanıklı konutlar da yaşıyor.

Böylelikle 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

İstanbul'un 39 ilçesi kentsel dönüşüme kazandırıldı

Deprem senaryolarıyla sık sık gündem olan Megakent İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor.

10 yıllık süreçte kentte 39 ilçede toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.

Bakanlık eliyle 93 bin bağımsız birimin olduğu; Fikirtepe, Tozkoparan, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Kağıthane, Beyoğlu, Okmeydanı, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Bayrampaşa bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Mağduriyet yaşamadık"

Üsküdar Kirazlıpete'de konutu teslim edilen vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Teslim ettikten sonra 1,5-2 yıl gibi bir sürede hemen teslim ettiler. Çok memnunuz. Ayriyeten bize kira desteği olduğu için mağduriyet yaşamadık.

"Çekinmeden arazimizi kentsel dönüşümüze verdik"

Bir başka konut sahibi ise şöyle konuştu:

3 sene içerisinde teslim aldık. Kentsel dönüşüme ilk başvuranlardan biriyim. Gerçekten çok güzel olmuş, teslim aldık. Sağ salim oturuyoruz evimizde. Çekinmeden arazimizi kentsel dönüşümüze verdik. Bakanlık da destek oldu.

"Son depremden sonra TOKİ binaları çok rağbet gördü"

Kentsel dönüşüm projesinden yararlanan vatandaş:

Yaklaşık 1,5 senede teslim aldım. Evimizden memnunuz gayet güzel, sağlam bir bina. Özellikle yaşanan son depremden sonra TOKİ binaları çok rağbet gördü. Bu süreç 2018 yılında başladı. Bin 876 konutluk bir proje burası. 504 daire ilk etapta teslim edildi. Diğer bin 342 daire de yıl sonuna kadar teslim edilecek.

dedi.

"Bir kısmında da inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor"

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Murat Keleş şunları dedi:

İstanbul'un birçok ilçesinde çalışmalar devam ediyor. Bunlardan bir kısmını teslim ettik, bir kısmında da inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Peyderpey vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyoruz.

İşte İstanbul'da tamamlanan kentsel dönüşüm binalarından örnekler...

Zeytinburnu

Üsküdar

Kağıthane

Güngören

Gaziosmanpaşa

Fikirtepe

Esenler