Türkiye tarihi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini geride bıraktı.
Seçimin ilk turunda milletvekilleri belli olurken, ikinci turunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17’nci zaferini ilan etti.
Ardından Meclis için hareketlilik başladı.
Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.
Böylelikle 28. yasama dönemi için gözler Meclis'e çevrildi. Milletvekilleri bugün Genel Kurul’da yemin edecek.
Yemin töreni yarın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katıldı.
Erdoğan'ı burada Devlet Bahçeli karşıladı.
Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin merasimi ise yarın yapılacak.
Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'den alacak.
Mazbatayı teslim aldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek.
Dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, mazbatayı Mustafa Şentop’a teslim etti.
Bugün ise geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.