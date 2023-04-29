Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Togg ile giriş yaptıkları 6'ıncı TEKNOFEST alanında karanfillerle karşılandı.

Play ensonhaber.com İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugün 3'üncü gününe gelen TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gündür yaşadığı rahatsızlıktan sonra TEKNOFEST alanına gideceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını duyan vatandaşlar erken saatlerde yeniden TEKNOFEST alanına akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Togg ile geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6'ıncı TEKNOFEST tören alanına Togg ile geldi. Milli otomobil Togg'u Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kullandı. Kalabalık 2 lideri karanfillerle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında coşkulu kalabalık tarafından karanfillerle karşılandı. Coşkulu kalabalığın yoğun ilgisiyle ilerleyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev vatandaşları selamladı.