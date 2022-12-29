Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojide peş peşe müjdeler verdi

Erdoğan, internet altyapısından bulut işletmecilerin Türkiye'ye çekilmesine kadar atılacak adımları anlattı. Bilişim personelini artıracaklarını belirten Erdoğan, girişimci kredisinden de söz etti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasında, bilişim ve teknoloji alanlarında atacakları adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 milyarlık teknoloji destek paketi

Erdoğan, "Birinci müjdemiz; Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz." dedi.

İnternet altyapısı kurulumu, donanım, yazılım lisansları giderleri desteği...



İkinci müjdelerinin dijital dönüşümle ilgili olduğunu belirten Erdoğan, "1 milyar lira kefalet limitini haiz dijital dönüşümü destekle paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz.

Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralamaya ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansları giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; veri merkezi, bulut işletmeciler, uzaktan çalışma desteği, girişimci kredisi gibi müjdelerden bahsettiği konuşmasının devamında şunları kaydetti:

Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecileri Türkiye'ye çekilecek



"Üçüncü müjdemiz; veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.

Yüzde 100 uzaktan çalışma desteği



Dördüncü müjdemiz; araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demekki isabetli işler yapıyoruz.





"2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz"



Beşinci müjdemiz; kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz. Bitmedi.

6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi



Altıncı müjdemiz; kamu bankaları vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.





Aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteği



Yedinci müjdemiz; imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Tüm bu müjdelerin ülkemize, milletimize, özellikle de bilişim alanında kendini yetiştiren gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."