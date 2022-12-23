Petrol
82.65
2.06%
Euro
19.8193
0.10%
Dolar
18.6835
0.11%
Altın
1.079
0.43%
Borsa
5422
0.00%
Bitcoin
319.000
0.02%
BTXN Coin
6.59
-8.47%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerini eleştirerek, "Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından bahsediyor" dedi.
    • 23.12.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı.

    Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde göçmenlere karşı sert tavrını sürdüren Yunanistan yer aldı.

    Batı'nın hukuk ve insan hakları konusundaki tavrını da eleştiren Erdoğan, Ege'de göçmenlere karşı Yunanistan'ın hareketlerine tepki gösterdi.

    "Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor"

    Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz eleştirilere maruz kalıyor. Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler, ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından hukukun üstünlüğünden bahsediyor.

    Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstüne taş, baş üstünde baş bırakmayanlar, bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan kurumlar, sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor VİDEO

    "Batı ülkeleri kayda değer tepki göstermiyor"

    Müslümanlara yönelik arzi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet noktasına ulaşmıştır. Yunanistan'ın şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri kayda değer tepki göstermiyor. Bu zulmü engelleyecek, aralarında çocuk ve kadınların olduğu mazlumların haklarını koruyacak hiçbir çabaya rastlamadık." şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor #1


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 doğalgaz ve elektrik zammı ne kadar?
    Gündem

    Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 doğalgaz ve elektrik zammı ne kadar?

    Greek media reports Ankara-Athens talks are positive
    World

    Greek media reports Ankara-Athens talks are positive

    Görüş Bildir