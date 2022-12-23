Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerini eleştirerek, "Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından bahsediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde göçmenlere karşı sert tavrını sürdüren Yunanistan yer aldı.

Batı'nın hukuk ve insan hakları konusundaki tavrını da eleştiren Erdoğan, Ege'de göçmenlere karşı Yunanistan'ın hareketlerine tepki gösterdi.

"Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor"

Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz eleştirilere maruz kalıyor. Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler, ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından hukukun üstünlüğünden bahsediyor.

Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstüne taş, baş üstünde baş bırakmayanlar, bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Suriyeli, Iraklı, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan kurumlar, sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini destekleyenler bizlere nutuk çekiyor VİDEO



"Batı ülkeleri kayda değer tepki göstermiyor"

Müslümanlara yönelik arzi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet noktasına ulaşmıştır. Yunanistan'ın şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri kayda değer tepki göstermiyor. Bu zulmü engelleyecek, aralarında çocuk ve kadınların olduğu mazlumların haklarını koruyacak hiçbir çabaya rastlamadık." şeklinde konuştu.