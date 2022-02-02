Erdoğan, Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç ayrı terör noktasının bombalandığını belirten Erdoğan, "Kaçacak delik bile bulamadılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın gündeminde, terörle mücadeleye ilişkin kararlılıkla yürütülen operasyonlar vardı.

"KAÇACAK DELİK BİLE BULAMADILAR"

Kış Kartalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin inlerine girdik ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ EYLEM YAPAMAZ HALE GETİRMESEYDİK..."

"Şayet güvenlikte terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmeseydik, teröristlerin başlarını sınır ötesinde bulundukları yerde ezmeseydik, insanlarımızın ve şehirlerimizin huzurunu teminat altına almasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

"İNLERİNE GİRDİK"

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik.

"ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK"

Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere, sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katlayan yatırımlarımızla altyapıyı kurduk.

"YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ, 2023'ÜN EŞİĞİNDEYİZ"

Altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz.



SAĞLIKTAKİ İLERLEMEYE VURGU

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Sağlıkta ülkemizi dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Şayet enerjide 32 bin megavattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megavata çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRME HEDEFİ

Organize sanayi bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat, altı boş bir söylem, laf olsun diye sarfedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine, biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik.

