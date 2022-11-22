Türkiye'nin güneyinde sınır ötesi operasyon işareti veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa sürede kara harekatı ile Türkiye'yi hedef alan teröristlerin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Artvin'e geldi.

Erdoğan burada düzenlenen etkinlikte coşkulu kalabalığa seslendi.

Son dönemde eli kanlı terör örgütü PKK'nın saldırıları ile şehit düşen vatandaşlarımıza rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye güney sınırlarından gelen saldırılara da değindi.

Son olarak Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki terör saldırısını hatırlatan Cumhurbaşkanı, terör yuvalarına yönelik başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan sonra beklenen kara harekatına ilişkin de mesajlar verdi.

"Şehitlerin tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek"



Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Gaziantep'te şehit olan yavrularımızın tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek. Saldırıların kaynakları bellidir. Teröristlerin kimliğini sicilini yerini biliyoruz.

Kimlerin silahlandırdığını da çok iyi biliyoruz. Sabrımız bir hukuk devleti olarak anlaşmalara sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin kökünü kazıyacağız VİDEO



"Güvenliğimiz nerede başlarsa oraya kadar gitmektir"



Buradan, açıkça ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik.

Türkiye'yi oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin güvenliğidir. Bu güvenliğimiz nerede başlarsa oraya kadar gitmektir.

"Tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız"



Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere çektik. Hala sınırlarımıza saldırılar sürüyor. Bu çizgiyi güvenli yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz.

Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz.

En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin."