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ensonhaber.com

Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin (THK) 113. kuruluş yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THK'nın yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Hava şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.