Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı. Burada seçim sonuçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, seçimin kazananının sürece destek vererek dua eden vatandaşların olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı.

İki tur yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferiyle sonuçlandı.

Ardından yoğun gündemine kaldığı yerden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katıldı.

"Sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır"

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, 28 Mayıs seçim sonuçlarına da değinerek şöyle konuştu:

Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır.



Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır.



Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Türkiye denilince gözleri parlayan, gözlerinden damlalar akan ülkemiz için dua eden, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır.

"Milletim kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir"

Türkiye Yüzyılı teklifimiz seçimlerde milletimiz tarafından büyük teveccühle kabul görmüştür. Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Milletim kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir.

"Sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kişi başı geliri 3600 dolardan alıp 10650 dolara beraber yükselttik. İstihdamı 32 milyona beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara turist sayısını 51,5 milyonun üstüne beraber çıkardık. 60 yıllık hayal olan TOGG projesini sizlerin de sahiplenmesiyle birlikte gerçeğe dönüştürdük.



Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşması noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklere inanıyorum. Sizlere güveniyorum.



Tarihimizin en önemli Seçim süreçlerinden birini hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis boyutu neticelenmişti. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı aşaması sonuçlandı. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır olgunlukla gerçekleştirdik. Rekor katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik.

"Kader seçimi yaşadığımızın farkındayız"

Adeta yüzde 90'lara dayanan bir katılım. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimi hepimizi gururlandıran yüksek katlımdan dolayı ayrıca tebrik ediyorum.



28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya Türk cumhuriyetlerine kadar her yerde bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum.



Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlam ve sonuçları itibarıyla ülke olarak kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir.

"Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim"

Hesap uzmanıyım diye övünenler dimyata pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür.



Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129'a vekil sayıları düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı?



40'ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP'li arkadaşlar düşünecektir.



Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir.Eski sisteme dönüş önerileri bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır. 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı, yanlış bir araya gelişler ne demokrasiye sığar ne bu milletin ruh köküne yakışır.

"Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yok"

Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru okuması gerektiğine inanıyorum. Milletin kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan vazgeçilmelidir. Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını rafa kaldırmalı, sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız. Mevlana'nın dediği gibi; 'Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Yeni şeyler söylemek lazım. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır.

"Depremzede kardeşlerimize yönelik linç kampanyalarını unutmayacağız"

Depremzedelerimiz geride bıraktığımız haftalarda kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Oy tercihlerinden dolayı insanlığın en aşağılık hakaretlerine hedef oldular. Depremzede kardeşlerimize yönelik linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız. Afetzedelerin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceğiz. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere en çok yıkıma uğrayan illerimizde ticari hayat da olumsuz etkilendi. 13 bine yakın işyerimizle buralardaki ticareti hep beraber canlandıracağız.



Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz.



Diplomatik münasebetimizle bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğimizi güçlendireceğiz. Dün 110'a yakın telefon, mesajlarıyla ülke lideriyle görüşme yaptık. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari her alanda birliğimizi bundan sonra çok daha güçlü şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik"

Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz.



Diplomatik münasebetimizle bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğimizi güçlendireceğiz. Dün 110'a yakın telefon, mesajlarıyla ülke lideriyle görüşme yaptık. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari her alanda birliğimizi bundan sonra çok daha güçlü şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz.

"Türkiye'yi sonu felaketle bitecek çatışmadan koruduk"

Son yıllarda pek çok önemli adım attık. Dost ve kardeş ülkelerle aramızdaki pürüzleri giderdik. Putin ile son görüşmede tahıl koridorundan gönderilecek tahılların fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi mutabakatını teyit ettik. Tahıl anlaşması ve bunun yanında esir takasıyla diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Türkiye'yi sonu felaketle bitecek çatışmadan koruduk. Pergelin bir ucunu ülkemize sabitleyip diğeriyle 360 derece manevra yaparak ülkelerle ilişkileri güçlendirdik.



İş dünyamızın beklentilerinin farkındayız. Sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. TOBB genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye çaba gösterdik. Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.



Dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktür bize en önemli fırsatları sunuyor. Enerjimizi tüketecek iç tartışma ve sahte gündemlerle heba edemeyiz.

"5 seneyi dolu dolu değerlendireceğiz"