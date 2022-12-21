Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçının yüzyılı olacak"

Ödülleri tek tek takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun Türk kültürüne katkıda bulunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak." dedi.

"Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen sanatçılarımızı seçen kurula teşekkür ediyorum. Ülkemizin eşi benzeri bulunmayan zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

Ödüle layık görülen Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Yeni sanatçıların yetişmesine ilham kaynağı olan sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz. Sanatın bu toprakları üstüne inşa eden Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak VİDEO





"Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yıllarını vermiş"

Sayın Yılmaz Erdoğan Türk sinemasına yıllarını vermiş, her kesimden seyircinin gönlüne taht kurmuş bir sanatçıdır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk Tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Ayla Algan ödüle layık görülen bir başka değerimizdir.

Bizim inancımızda alimler Peygamberlerin varisleri olarak görülür. Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliği ile değil, vesayete karşı dik duruşu ile temayüz etmiş bir kişiliktir. Fil dişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde var olmuştur. Hocamızın şöhreti ülkemizin sınırlarını da geçmiştir. Hocamıza Rabbim'den bereketli ömürler niyaz ediyorum. Benim de hocam olması sebebiyle saygılarımı sunuyorum.





"Medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir"

Edebiyat alanındaki büyük ödülü 'Türkçe'nin büyük savunucusu' Yavuz Bülent Bakiler'e veriyoruz. Türk balesi denince akla ilk isimlerden Tan Sağtürk'ü tebrik ediyoruz.Tokyo Camii, Berlin Şehitlik Cami gibi ülkemizi yurt dışında temsil eden eserlerin mimarı Hilmi Şenalp'in yürek işçiliği vardır.

"Bu yılki vefa ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyoruz"

Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya sultanları şair, şairleri sultan kılan münbit topraklardır. Topraklarımız kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği topraklardır. Aşıkların dilinden ve sazından dökülen her bir türküde Anadolu insanının umudu, çığlığı ve irfanı vardır. Aşık Veysel milletimizin gönül yollarını en iyi bilen ve o yolda yürüyen hakiki bir halk ozanıdır. Yürek tellerimiz titreten türküleri ile Aşık Veysel Sivas ellerinde söylediği türküler bütün gönül coğrafyamızda yankılanmıştır. Bu yılki Vefa Ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz. Aşık Veysel'in kılık kıyafet nedeniyle Ankara Ulus'tan atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Aynı zihniyet Türk müziğini 'tezek' kokuyor diye yasaklamıştır. Faşizm heveslilerinin kültür sanat hayatımızda yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak kolay olmadı.





"Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, bağrına basan bir anlayışla hareket ediyoruz"

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, bağrına basan bir anlayışla hareket ediyoruz. Birileri gibi sadece lafta yapmıyoruz. İcraatlarımızla ortaya koyuyoruz.

"Kürtçe şarkı söyledi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini yine biz sunduk"

Nazım Hikmet'e yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Kürtçe şarkı söyledi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini yine biz sunduk. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni kazandırarak önemli bir eksiği giderdik. Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık.

Dün gece yayınlanan kararla eğlencedeki vergi oranlarının sıfırlanmasını sağladık. Kültür hayatımızı çölleştiren ideolojik bağnazlığa son verdik. Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir."