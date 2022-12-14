Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmen ve Azeri mevkidaşları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmen ve Azeri mevkidaşları ile bir araya geldi

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi için Türkmenistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşları ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkmenistan'a uçtu.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Türkmenbaşı'nda karşılandı.

Üçlü zirvede, karşılıklı ilişkilerin ileri seviyeye taşınması için önem arz ederken, ticaret, enerji ve ulaştırma konularında da dost ve kardeş ülkeler arasında iş birliği sağlanması bekleniyor.

Liderler, ele alınan konular ile ilgili çeşitli anlaşmalara imza atacak.

Üç lider bir arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Üç lider, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekimine de katıldı.



