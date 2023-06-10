Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Türkiye'de oynanacak. Manchester City takımıyla Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım temasları olacak. Erdoğan, ilk görüşmesini ise UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ile yaptı.

Caferini'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti."

Cumhurbaşkanı ayrıca; FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.