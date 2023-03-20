Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda konuştu Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na uzaktan bağlantı yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen depremlerin maliyetinin 104 milyar doları bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaketten etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından bir de sel afetiyle mücadele edildiğini belirtti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor." dedi.

"İlk hesaplamalarımıza göre yıkımın maliyeti 104 milyar doları buluyor"

Türkiye'nin zor günlerinde gösterilen dayanışmanın asla unutulmayacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yarattığı maddi etkiye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan, "İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor." şeklinde konuştu.

"Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz"

Hedefin 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacının tamamının bitirilmesi olduğunu da belirten Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.

"Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor"

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

"İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz"

İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.