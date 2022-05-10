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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yapılan ortak basın toplantısında konuştu.
    • 10.05.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 19:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile 15 anlaşmanın imza töreninde bir araya geldi.

    İmzaların ardından kameraların karşısına geçen iki lider, Türkiye-Kazakistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

    "10 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye Kazak kardeşlerimizin ikinci vatanıdır. Türkiye olarak Kazakistan2ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ticaret hacmimiz yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklama VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev den ortak açıklama #1

    Tokayev: Erdoğan vizyon sahibi bir lider

    Erdoğan'ın ardından konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise şu ifadeleri kullandı:

    "Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zaman gelmemiştir. Bugün çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Kardeş ülkeleriz. Erdoğan vizyon sahibi bir lider. Erdoğan bilge ve saygın bir isimdir, görüşleri çok değerlidir. Yarın Türk iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Karşılıklı ticaret hacmimiz 5 milyar dolara ulaştı."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev den ortak açıklama #2



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