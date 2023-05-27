Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim istatistiği 14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarın bir kez daha sandığa gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yapılacak seçim öncesi iki liderin karnesinde büyük fark var.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek demokrasisine sahip çıktı.

Milletvekilliği seçim sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi bulan aday olmaması nedeniyle ikinci tur yolu açıldı.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim için vatandaşlar yarın bir kez daha sandık başına gidecek.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ise ilk defa karşı karşıya gelmiyor.

Erdoğan kaybetmiyor, Kılıçdaroğlu kazanamıyor

Türk siyasetinde uzun yıllardır var olan iki ismin bir kez daha yarışacağı seçim öncesi iki liderin karnesinde neler var birlikte göz atalım.

İşte iki ismin bugüne kadar katıldığı ve ortaya çıkan sonuçlar...

Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim karnesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılından itibaren bugüne kadar katıldığı tüm seçimlerde zaferi elde eden taraf oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim karnesi

* 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19

* 3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28

* 29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87

* 22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06

* 21 Ekim 2007 referandum: %68,95

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39

* 12 Eylül 2010 referandum: %57,88

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49

* 16 Nisan 2017 referandum: %51,41

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78.

Kılıçdaroğlu hezimeti yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından her seçime zafer parolasıyla hazırlansa da istediğini alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan isim oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesinde ise 11 seçim yenilgisi var.

Millet İttifakı'nın tam desteğini alabilmesine şüpheyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılıp kaybettiği seçimler şöyle sıralanıyor;

İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %26,34

* 12 Eylül 2010 referandum: %42,12

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %20,87

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %29,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi %30.41

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %24,95

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %25,131

* 16 Nisan 2017 referandum: %48,59

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %30,64

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %30,12

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki oyu yüzde %45.07,

CHP'nin oy oranı ise yüzde %25.47.