Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için propaganda konuşma sırası belli oldu 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıraları kura ile belli oldu. 24 Mayıs'ta ilk propaganda konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ta ise ilk propaganda konuşmasını Kılıçdaroğlu yapacak.

ensonhaber.com Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor. Bu kez seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Sahadaki çalışmalar yeniden hızlanırken, ittifaklara destekler de şekillenmeye başladı. Heyecanın giderek arttığı ikinci tur seçimleri arifesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adayların ve siyasi partilerin TRT'de gerçekleştireceği propaganda konuşmalarının sıralamasını belirledi. İlk propaganda sırası Erdoğan'da Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi. Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan konuşmasını yapacak. Ardından 21.11-21.21 arasında ise Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını gerçekleştirecek. Şartlar belli oldu Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.