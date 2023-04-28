Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle 1 gün istirahatteydi.

Durumu iyiye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için bugün ilk nükleer yakıt getirme törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinin detayları belli oldu.

Rus turistler için ek sefer düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.

Buna göre, ilave havayolu seferleri düzenlenmesine karar verildi.

Bu kapsamda yeni bir 'para kart' sistemi üzerinde çalışıldığı kaydedilirken Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek.

Öte yandan görüşmenin satır başlıkları şu şekilde:

İhraç edilen Balık kotasının da 15 bin tona çıkarılması söz konusu. Ödeme sistemi ile ilgili Rebit Kart sistemi üzerinde çalışılıyor.

Putin 4'lü görüşmeden memnun. Görüşmenin gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve siyasi süreç var.

Türkiye'nin sattığı domates kotası da 500 bin tona çıkarılacak.

"Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz"

Tahıl koridoru son görüşmede 2 ay 18 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan telkinde bulundu.

Bu sürecin birkaç gün içerisinde BM'nin de içinde olduğu bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun süresinin uzatılması gerektiğini belirttiği, Putin'in de karşılık olarak, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edildi.