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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'den Astana'da rövanş maçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'den Astana'da rövanş maçı
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 17:20
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Bu trafikte son adres Kazakistan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Ankara'da ağırladığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e iadeiziyarette bulundu.
Erdoğan, mevkidaşı tarafından Astana'da havaalanında karşılandıktan sonra resmi tören düzenlendi.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
Masa tenisi maçında rövanş karşılaşması
Görüşmelerin ardından liderler, yoğun çalışma programlarının stresini Ankara'da olduğu gibi yine masa tenisi oynayarak attı.
Cumhurbaşkanı'nın raketi yine kendine has şekilde tuttuğu rövanş karşılaşmasından objektiflere renkli kareler yansıdı.
Liderler daha sonra resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.