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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'den Astana'da rövanş maçı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'den Astana'da rövanş maçı

    Mayıs ayında Ankara'daki görüşmede masa tenisi oynayarak stres atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Astana'da rövanş maçı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:36
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

    Bu trafikte son adres Kazakistan.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Ankara'da ağırladığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e iadeiziyarette bulundu.

    Erdoğan, mevkidaşı tarafından Astana'da havaalanında karşılandıktan sonra resmi tören düzenlendi.

    Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

    Masa tenisi maçında rövanş karşılaşması

    Görüşmelerin ardından liderler, yoğun çalışma programlarının stresini Ankara'da olduğu gibi yine masa tenisi oynayarak attı.

    Cumhurbaşkanı'nın raketi yine kendine has şekilde tuttuğu rövanş karşılaşmasından objektiflere renkli kareler yansıdı.

    Liderler daha sonra resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

    Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev den Astana da rövanş maçı #7


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