Cumhurbaşkanı Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi: Gündemde tahıl koridoru var Rusya'nın Tahıl Koridoru Antlaşması'nı durdurma kararı sonrası gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi. Masada antlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş ele alınacak.

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Rusya ile Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuğunda Tahıl Koridoru Antlaşması imzalamıştı.

Ancak Rusya, 17 Temmuz’da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu.

22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşındı.

Birleşmiş Milletler'in antlaşmaya dönülmesine ilişkin çabaları sonuçsuz kalınca gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devrede

Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl koridorunun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.

Bu kapsamda gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek iki liderin en önemli gündemi Tahıl Koridoru Antlaşması olacak.

En önemli konu başlığı Tahıl Koridoru Antlaşması

Tüm dünyanın gözünün bu görüşmede olacağı bilinirken ikili zirveden çıkacak sonuç milyonlarca insanı etkileyecek.

Yine iki liderin görüşmelerinde; Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulması projesi ile Rusya-Ukrayna arasında kalıcı ateşkesi sağlayacak barış girişimlerin de ele alınması bekleniyor.

İki liderin, yüz yüze yapmayı planladıkları görüşme konusunu da ele alacakları öngörülüyor.