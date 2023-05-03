Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme uçağını imzalayarak 'NEFES' ismini yazdı Ankara'da düzenlenen “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak ve helikopterlerin olduğu alanda incelemelerde bulundu.

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Seçim öncesi gündem oldukça yoğun.

Bir taraftan adaylar mitinglerini sürdürürken, bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koyan isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Yurdun dört bir yanında mitingler düzenleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda hayata geçirilen projelerin de açılışlarını gerçekleştiriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Son yıllarda Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli üretimler, envantere giriyor.

Bugün ise 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, dört adet air traktör model yangın söndürme uçağıyla bir adet insanlı keşif uçağı envantere dahil oldu.

Yangın felaketlerinde büyük bir sınav veren Türkiye, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla önlemlerini artırdı ve olası durumlar için Orman Genel Müdürlüğü genişletildi.

Yangın söndürme uçağını adı 'NEFES' oldu

Ankara’da düzenlenen "Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni”ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Burada altı adet hava aracını inceleyen Erdoğan, yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı.

'Otağı' ismi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 adet insanlı keşif uçağını da inceledi ve bu uçağa 'Otağı' ismini verdi.

Bu bağlamda hayata geçirilen projelerle birlikte Türkiye'nin orman yangınıyla mücadele gücü artmış olacak.

Ardından Erdoğan, teslim töreninin son bulmasıyla memleketi Rize'ye hareket etti.