BAE ziyaretinin ikinci gününde iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yatırımlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın misafiri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin 2'inci gününde yatırımcılar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, bundan sonraki süreçte Türkiye-BAE ilişkilerinin önemine değindi.

YATIRIMCILARA SESLENDİ: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Erdoğan daha sonra, BAE'li iş insanlarına seslendi.

BAE'li iş insanlarına Türkiye'ye yapabilecekleri yatırımlar konusunda yardımcı olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderlerin görevi, ticaretten savunmaya, turizmden ulaştırmaya kadar, zemini tesis etmektir. Ticaret bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer kurumlarımız, yatırım projelerinde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız ViDEO

"GEÇEN SENE 500 MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN DIŞ TİCARET HACMİNİ YAKALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE'li yatırımcılarla buluşmasındaki açıklamaları şu şekilde:

"13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, 20 yılda yapılanları açıkça göstermiştir. Salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin küçüldüğü dönemde biz ekonomimizi büyüttük. Geçen sene rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yakaladık. Dünyada dengeleri alt üst eden salgın, bizim gibi ülkelerin karşısında yeni pencereler açmıştır.





"ALTYAPI ORTAMINI İYİLEŞTİRMEMİZ, YATIRIMCILARA İLAVE FIRSATLAR SUNUYOR"

Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Firmalar üllkemize yönelik yatırımlarını genişletmekteler. Uluslararası doğrudan yatırım alan 2. ülke olmamız, Türkiye'ye olan güveni göstermektedir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız, uluslarasrası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler hepinizin malumudur. Liderlerin görevi, ticaretten savunmaya, turizmden ulaştırmaya kadar, zemini tesis etmektir. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer kurumlarımız, yatırım projelerinde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır."