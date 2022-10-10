Prag'da yapılan zirveye katılan Batılı liderlerin 'önümüzdeki kışı nasıl geçirecekleri' endişesi taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Törende önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünyada yaşanan enerji ve gıda krizine değindi.

"Zirvede liderler bu kışı nasıl geçireceğiz diye anlatıyordu"

Özellikle Batılı ülkelerin bu kışı nasıl geçireceklerini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını belirtti.

"Türkiye'nin böyle bir sorunu yok"

Erdoğan konuya ilişkin, "Prag Zirvesi'nde liderlerden bunu dinledim, hep bu kışı nasıl geçireceğiz, bunu anlatıyorlar. Bizim böyle bir sorunumuz yok dedim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı liderler kışı nasıl geçireceklerini düşünüyor

"Avrupa liderleri anı düşünüyor"

Avrupa liderlerinin sadece anı düşünerek bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir diğer tarafta Rusya-Ukrayna gelişmelerini aklıselim ile değerlendirmiyorlar." dedi.

"Zengin daha da zenginleşiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor. Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutlar son günlerde tekrar yerini korkuya hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı.

Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Ekonomik krizle birlikte bu vahim tablonun fakir ülkeler ve toplumlar aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz. Son 50-60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları herkesi zorluyor, bunaltıyor. Kış mevsimiyle bu ülkelerde enerji ve gıda güvenliği konusundaki endişeler tırmanıyor.

Prag Zirvesi'nde liderlerden bunu dinledim, hep bu kışı nasıl geçireceğiz, bunu anlatıyorlar. Bizim böyle bir sorunumuz yok dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlar. Bir diğer tarafta Rusya-Ukrayna gelişmelerini aklıselim ile değerlendirmiyorlar."





"Daha yapacağımız çok iş var"



Recep Tayyip Erdoğan'ın programdaki diğer açıklamaları ise şöyle:

"Daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şu anda düşünün 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerde herhangi bir ses yok. Türkiye bu konuda üzerinden bütün bu imkanları seferber ederek insanlığa bir soluk nefes aldırmanın gayreti içerisinde. Şüphesiz bu sadece bir başlangıçtır. Daha yapacağımız çok iş var.

Her kriz risklerle birlite fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve reformlarla öne çıktı. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla milletimizi bu günlere hazırladık. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, insanımızın neyi talep ettiğine baktık.





"Her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık"



Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ülkemizin potansiyellerini gün yüzüne çıkarmanın gayretini verdik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık.

Ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Ufkunuz yoksa yapacak bir şeyiniz olmaz. Türkiye şu anda gelişmini sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Geçmişte şu sıkıntı da vardı. 'Güneydoğu'ya sigortalarımız neyle gidecek?' Hep bunlar konuşuluyordu. Ama şimdi havalimanından uçağa binip Muş'a gidebiliyor. Mesele ufuk... Ufkunuz varsa bu sorunları aşarsınız.





"Hele Karadeniz'den doğalgaza gittiğimiz anda bunun tadına doyum olmaz"



Türkiye'nin Yüzyılı bu altyapı ile güçlendi. Uluslaralarsı iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar. Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz de dedik ki; 'Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyız.' Daha da iyiye gideceğiz. Hele Karadeniz'den doğalgaza gittiğimiz anda bunun tadına doyum olmaz.

Bütün sondaj gemilerimiz 12 bin metreye kadar çalışma yapabiliyor. Bunlar artık bizim. Uygun rakamlarla bunları aldık. Bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları yapılıyor. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğalgazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.

Siyasi kavgalardan altyapı eksikliklerine kadar birçok sorun vardı ülkemizde. İkna odaları, sahneden ağzı kapatılarak indirilen kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazınmıştır.





"Asıl özgürlük budur"

Şimdi artık hocalarımızın arasında başörtülüler var mı? Var. Aynı şekilde üniversiteye gidebilen kızlarımız var mı? Var. Hakim, savcı başörtülü olarak görev yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Asıl özgürlük budur. Diyorlar ki; Hak ve özgürlük... Uygulamayı göster bize. Ne yaptınız hak ve özgürlük için. İkna odalarında bizim yavrularımızın başörtülerini çıkardınız. Burası halkı yüzde 99 Müslüman olan bir ülke. Bu ülkede bunları yaptınız. Ama bunlardan sıyrıldık. Artık özgürlük var.





"Harçları biz kaldırdık"

Harç meselesi. Bu konuda öğrenciler sürekli boykot yapıyordu. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu an bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara rahatlıkla cevap verebiliriz. Ne diyordu bir tanesi? Ben bir yılda bu sorunu çözerim. Akşam yalan sabah yalan... Biz uygulamadayız. Şu anda dünyaya örnek gösterebileceğimiz altyapısıyla her şeyi ile üniversitelerimiz var, okullarımız var. Attığımız adımlarla Türk üniversitelerine yakışmayan bu kötü manzaraya son verdik.





"Samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım"

Başörtüsü konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Yasal düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. Eğer samimi isen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığımız yaptığı çalışmaları bizlere sunacaklar."