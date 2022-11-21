Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı

Yeni Azerbaycan Partisi'nin 30^^uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile dayanışmanın gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Bakü’de düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını okudu.

AA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, aziz kardeşim; Yeni Azerbaycan Partisinin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle zati devletleri başta olmak üzere bütün YAP üyelerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

“Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir”

Azerbaycan'ın Umummilli lideri rahmetli Haydar Aliyev'in kurduğu YAP, ilk günden itibaren büyük hizmetlerde bulunmuş, Azerbaycan'ın öncü siyasi partisi olmuş ve bugün de dirayetli liderliğiniz ve yol göstericiliğinizle her alanda elde edilen büyük başarılara imzasını atmıştır. Topraklarını işgalden azat etmiş, bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir.





“Dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye yükselen işbirliğimiz ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. YAP'ın önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim. Aziz kardeşim, bu vesileyle zati devletlerinizin sağlık ve mutluluğu ile can Azerbaycan halkının refahı için en iyi dileklerimi ve YAP'ın kuruluş yıl dönümü için kalbi tebriklerimi yineliyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum."

“Karabağ, Azerbaycan’dır”

YAP'ın 30. kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini ileten Kurtulmuş da Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını bir kez daha kutlayarak, "Karabağ, Azerbaycan'dır ve kıyamete kadar Azerbaycan olarak kalacaktır." dedi.

“Karabağ, Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır”

Kurtulmuş, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayarak, dünyada her geçen gün itibarı artan Azerbaycan'ın dostu olmaktan şeref duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kusursuz bir kardeşlik ve işbirliği bulunduğunu, bunun artarak devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi Karabağ'ın azat olmasından sonra Karabağ'ın abat olması dönemini yaşayacağız. Karabağ, örnek bir bölge olarak Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, YAP ile AK Parti arasındaki ilişkilerin de kusursuz olduğuna işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi ne kadar önemliyse, partilerimiz arasındaki ilişkilerin de giderek daha da kuvvetlenmesi için el birliğiyle gayret sarf ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.