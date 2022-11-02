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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizle mücadele kapsamındaki adımlar ve gelişmeler için küresel çapta yılbaşını işaret ederken,"dünyada faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 13:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

    Türkiye, faiz oranını indirmeye yönelik başlattığı ekonomi politikasını sürdürüyor.

    Geride kalan iki ayda faizler yüzde 14'ten 12'ye inerken, geçtiğimiz günlerde de Merkez Bankası faizi yüzde 10,5'e çekti.

    150 baz puanlık faiz indirimi, dünyada geniş yankı uyandırdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda parti mensuplarına hitap etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından itibaren faizin dünya çapında indirileceğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "Ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor"

    "Avrupasından ABD'sine kadar dünya en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Yeni ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor. İhracatımız rekor kırarken, istihdam da 31 milyonla tarihimizin en iyi seviyesine ulaştı.

    Avrupa dahil pek çok ülke yaklaşan kış şartlarıyla birlikte kendilerini enerji kıtlığına hazırlarken biz içimiz rahat bir şekilde geliyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması VİDEO

    "Rusya Ukrayna krizinde politikamızı eleştirenler şimdi örnek alıyor"

    Avrupa'ya bizim üzerimizden enerji ihracı doğdu. Tahıl koridoru çalışıyor. Rusya-Ukrayna krizinde dengeli politikamızı eleştirenler şimdi bizi örnek alıyor.

    "Yılbaşından sonra dünyada faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz"

    Faizleri düşürerek üretimi destekleme planımızın isabetli olduğu görülüyor. Birçok kurum bizim enflasyon ile faiz arasında kurduğumuz sebep sonuç ilişkisine hak veriyor. Yılbaşınan sonra göreceksiniz, dünyada faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan faiz açıklaması #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan faiz açıklaması #2


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