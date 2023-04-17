Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde altyapı projelerini eleştirenler vardı.

Erdoğan, şöyle dedi:

Beni üzen bir şey var. Her şeyden önce yol yenebilen, yenerek tüketilen bir meta değildir. Bunu bilesin bay profesör.



Demek ki senin tedrisatında bunları size öğretmediler. İkincisi, yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar, nakliyeci malzeme taşır.



Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Elbette yol yenmez. Ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür, helal rızık götürür.



Yani yol sadece yol değildir. Tıpkı enerji, teknoloji, inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir.