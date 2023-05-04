Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer, inananlarındır Hızlı bir seçim süreci geçirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık? 5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Zafer, inananlarındır” dedi.

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Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde birçok alanda gelişme gösterdi.

Özellikle savunma sanayi anlamında çağ atlatıldı.

"Yol medeniyettir" dedi, tüneller yaptırdı, şehirleri birbirlerine bağlayarak mesafeleri yakınlaştırdı.

10 gün kala sordu: 40 güne nasıl sığdırdık?

Bu süreçte ülkenin teknoloji çağına ayak uydurması sağlandı, hedef her zaman imkansız denilene konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 10 gün kala seçmenine sordu:

"40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?"

"40 günde müjdeler verdik"

Sosyal medya hesabından seçmenine seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

Son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda milletimize önemli müjdeler verdik. 60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg’un yollara çıkması da… Ülkemizin milli muharip uçağı KAAN’ın hangardan çıkması da… TCG ANADOLU gemimizin Donanımıza teslim edilmesinin de… Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazın ülkemize getirilmesinin de... Akkuyu Santrali'yle Türkiye’nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesinin de… Avrupa’nın en uzun tüneli Zigana’nın rekor sürede açılmasının da…

"Bize 'yapamazsınız' diyenleri..."

Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır. 5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük. Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük. Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik. Bize “yapamazsınız” diyenleri, “başaramazsınız” diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık.

"Zafer, inananlarındır…"