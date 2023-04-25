Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Kahramanmaraş'tan yola çıkan adam Ankara'ya yürüyor

İHA

Seçime sayılı günler kala Ankara'da seçim çalışmalarında nabızlar yükseliyor.

Vatandaşın merakla bekleyerek düşüncelerini ifade ettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde bir vatandaş desteğini belli etmek için yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan emekli Bahaeddin Kahraman, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Ankara'ya yürümeye başladı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi manevi olarak destekte bulunmak isteyen Kahraman, Kahramanmaraş'tan Ankara’ya kadar yürümeyi hedeflediğini kaydetti.

Kahramanmaraş-Göksun Edebiyat Yolu Tünelleri'ne ulaşan ve yürüyüşüne devam eden Bahaeddin Kahraman şu ifadeleri kullandı:

Ben emekliyim. İçimden vurdumduymazlık yakışmıyor diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için yaya olarak Ankara’ya gitmeye karar verdim.

Ben içime sindiremedim, bu kadar işleri yapan bir lidere her türlü karayı çalıyorlar. Ben de çorbada tuzum olsun dedim ve tek başıma bir ordu olarak yaya olarak Ankara’ya gideceğim.



Hedefim 10 gün ve elini öpüp döneceğim. Şahsım adına hiçbir isteğim yok.