Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden yaşlı adam son görevini yaptı Akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ali Akgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için sandığa gitti.

İHA

Yurt genelinde vatandaşlar oyunu kullanmak için sandık başına gitti.

Sandığa ilgi yoğun oldu.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada “Erdoğan'a oyumu vereyim de öyle öleyim” sözleriyle gündeme gelen 94 yaşındaki akciğer hastası Ali Akgöz de oyunu kullanmak için Esenyurt’ta sandığa gitti.

"Hayırlı olsun"

Akgöz, oy kabininden çıktıktan sonra seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Uzun süre tedavi gördüğü hastanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua eden Ali Akgöz, görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.