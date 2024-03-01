Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fahri Aksakallı ünvanı verildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'la yaptığı görüşmede Türkmenistan’ın Onursal Yaşlısı ünvanı verildi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki görüşmeleri sürüyor.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği değeri kazandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliği altında Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölgede ve ötesinde hak ettiği saygıyı kazandığını belirtti.

Sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti

Berdimuhamedov, bir millet iki devlet ilkesinde devam eden ilişkilerin uluslararası alanda yakın iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Erdoğan'a Türkmenistan'ın Onursal Yaşlısı ünvanı verildi

Türkmen halkının asırlardır devam eden yaşlılara saygı geleneği bulunduğunu söyleyen Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmen-Türk ilişkilerinin gelişmesine paha biçilmez kişisel katkısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Türkmenistan’ın Onursal Yaşlısı” ünvanının verildiğini kaydetti.

Erdoğan'a, verilen ünvan sonrasında Türkmenistan'a ait yöresel bir kıyafet giydirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)