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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

    Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
    • 15.09.2022 - 00:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.

    Emniyete talimat verildi

    Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı #1


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