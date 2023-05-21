Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay’da sevgi seli Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

DHA

6 Şubat depreminin yaraları sarılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Hatay’a geldi.

Yoğun ilgiyle karşılaştı

Hatay Havalimanı'na geldikten sonra seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkan Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Vatandaşlar Erdoğan’ı görmek için birbiriyle yarıştı.

Çocukları unutmadı

Erdoğan, bu büyük ilgi karşısında kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.