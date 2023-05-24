Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mamak'ta sevgi seli Seçim çalışmaları kapsamında bugün Başkent Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak programında kendisini görmeye gelen yaşlı kadınla bir araya gelerek büyük sevinç yaşattı.

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28 Mayıs seçimi öncesi sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Sayılı günler kala ittifaklar bir kez daha şekilleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk tur rakiplerine açık ara fark attı.

İkinci tura da yüksek moralle hazırlanan Erdoğan, programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başkent'te

Yoğun bir süreçten geçen Cumhurbaşkanı, bugün de Başkent Ankara'ya gitti.

Burada ilk olarak Keçiören ilçesinde "STK ve Muhtarlar Buluşması" programına katıldı.

Coşkuyla karşılanan Erdoğan, ardından Mamak'a geçerek Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla buluştu.

Yaşlı kadının sevinci..

Burada da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, programın sonunda kendisini görmeye gelen yaşlı bir teyzeyle yan yana geldi.

Büyük bir sevinç yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü.

O anlar ise fotoğraflara yansıdı.