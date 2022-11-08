Gaziantep Havalimanı'nda minik kondüktörler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla diyaloğu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Gaziantep'e gitti.

11 ayın ardından Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları heyecanlandırdı.

Minik kondüktörler karşıladı

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı, minik kondüktörler karşıladı.

Burada çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Çocuklarla sohbeti gülümsetti

Erdoğan, miniklerin "Nasılsınız?" sorusuna, "Sizi gördüm daha iyi oldum." sözleriyle cevap verdi.

Daha sonra miniklerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, "Ben sizi çok seviyorum, Allah sizi nazardan saklasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minik kondüktörlerden sevgi seli VİDEO



"Sizi de nazardan saklasın"

Bunun üzerine minikler de, "Sizi de nazardan saklasın." sözleriyle gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da miniklerin bu duasına "Amin" sözleriyle cevap verdi.

Fahrettin Altun paylaştı

O anlara ait görüntüler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Altun, "Gaziantep’te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet." notunu düştü.