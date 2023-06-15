Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provakatif eylem! İsviçre elçisi Dışişleri'ne çağrıldı İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösterinin ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri'ne çağırıldığı öğrenildi.

ensonhaber.com

İsviçre'nin Zürih kentinde 14 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemi gerçekleştirildi.

Bunun üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

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