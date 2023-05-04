Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da yoğun ilgi

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Seçime 10 gün kala, seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürüyor..

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun mitingine katıldı.

Samsunluları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge olan yoğun katılıma değindi.

"Şu anda Samsun'da caddeler hariç 120 bin kişi var" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

İşte meydanı görün. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra hep beraber zafere koşuyoruz. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz. 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz? İstiklal harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim ne makam ne koltuk ne ünvan gibi bir derdimiz var. Bizim derdimiz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. 80 yılda yapılamayan eseri bu ülkeye 21 yılda kazandırdık.



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