Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Selime Teyze o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan 90 yaşındaki Selime Koç, yağmur çamur dinlemeden yaşadığı anları anlattı. Koç, "Ben senin için ölürüm, ben senin hastanım dedim" diye konuştu.

İHA

Ankara'nın Haymana ilçesi Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Selime Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini gösteren görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan’ın resmine dokunan ve seçimleri kazanması için dua eden Selime Koç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara mitinginde bir araya geldi.

Koç, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Ben senin için ölürüm"

Seçim otobüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti;

Yağmur çamur vardı her yerde. Ben aynı bu şekilde oturuyordum, o anda Allah bana bir güç kuvvet verdi. Gittim o çamurda düştüm, dizlerime kadar ıslandım ama hiç gözüme gelmedi. Ben onun fotoğrafını canlı sandım, fotoğrafına bağırarak eve gelmesini istedim, ‘Ben senin için ölürüm, ben senin hastanım’ dedim. Evin yakınına geldi, gene kendimi yağmurlara attım.

"Onu görünce sarıldım, öptüm"

Oraya gittiğimizde bana 'Burada otur, seni yanına götüreceğiz' dediler. Daha sonra konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından 'Buradan geçecek' dediler. Daha sonra iki kişi benim koluma girdi ve herkese açılmalarını söylediler. Onu görünce sarıldım, öptüm, kendisine ‘Ben senin hastanım, ben senin için ölüyorum, elini yüzüme sür, sana kurban olurum’ dedim. O da bana sarıldı, beni sevdi, o şekilde konuştuk.

"Sürekli kendisine dua ediyorum"