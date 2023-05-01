Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz" dedi.

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Bugün 1 Mayıs... İşçinin, emekçinin bayramı...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kutlama mesajı yayınladı.

"Sevgili işçi kardeşlerim..." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim"

Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.

"Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık"

Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık.

"Asgari ücreti 8 bin 500 liraya yükselttik"

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık.

"Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz"