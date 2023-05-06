Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Yine zaferle çıkacağız Seçim takvimi heyecanla işlerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, tarihi bir güne şahitlik etmeye hazırlanıyor.

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Yurdun dört bir yanında adaylar çalışmalarını sürdürürken, seçmenler de bu heyecanı hem sokakta hem sosyal medyada yaşıyor.

Sayılı günlerin kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla yurttaşlara seslendi.

Balkon konuşmasındaki fotoğrafı paylaştı

Seçim gününe ilişkin ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Söz konusu paylaşımında ise eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimindeki zaferin ardından yaptığı balkon konuşmasındaki kareye yer verdi.

"Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak"

Erdoğan sözlerine, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız." ifadeleriyle başlayarak şöyle devam etti:

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız.



Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?



Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak.



Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak.



Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak.



Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.



AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak.



Milletimizle birlikte “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak.



Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak.



Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak.



Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

"Kimse ülkemizin aydınlık yarınlarına dair inancını yitirmesin"