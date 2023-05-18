AA & Ensonhaber

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.

Vatandaşlar cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

İkinci turda ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada seçimi değerlendirdi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde rekor bir oyla kazanılacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Onlar sandıktan çıkacak mesajı alamayacak kadar ülkeden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. Seçimin ikinci turunda rekor bir oyla milletimizin görevi tevdi edeceğine inanıyoruz. Kimseyle pazarlığımız yok. Muhalefet gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.

Gabar petrolünü çıkardığımızda ondan da halkımız istifade edecek. Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler sebebiyle Gabar'da yıllarca petrol çıkarılamamıştır.



Biz birileri gibi sözümüzü havaya söylemiyoruz. Ne diyorsak onu yapıyoruz. Gençler unutmayın, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.