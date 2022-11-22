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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Fikret Evyap'ın oğluna taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap’ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
    • 22.11.2022 - 20:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Fikret Evyap'ın oğluna taziye telefonu

    Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap’ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla aradı.

    Taziyelerini iletti

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ahmet Fikret Evyap ın oğluna taziye telefonu #1

     

     

     


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