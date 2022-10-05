Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevilere ilişkin yeni adımın, önümüzdeki cuma günü atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına,"Biz başörtüsü konusunu ülke gündeminden çıkarttık." yanıtını verdi.

Aleviler için yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının devamında, dayatılan Kürt ve Alevi meselelerine değindi.

"Bizim Kürt meselesi gibi bir sıkıntımız yok ki." diyen Cumhurbaşkanı, "Benim Kabinemde iki tane Kürt arkadaşım var. Önümüzdeki hafta cuma günü Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi açıklaması VİDEO



"Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden, onlara rağmen kurtulduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun devamında şu ifadelere yer verdi;

"Başörtüsü meselesi başta olmak üzere, inanç ve ibadet özgürlüğü yanındaki tüm engelleri, onlara rağmen aştık. Bitmedi, Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki bizim derdimiz yok. Ama sende bu noktada dert çok. Çünkü dürüst değilsin, her numara var, akşam yalan, sabah yalan.

"Terör örgütlerinin temsilcileriyle dirsek dirseğe yürüdün"

Türkiye düşmanlığının kanlı ve sinsi araçları, terör örgütlerinin tepelerini onlara rağmen ezdik. Bu da terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Hadi buna da yalan de.

Hayat tarzları üzerinden milletimizi birbirine düşürme çabalarının önünü, bunlara rağmen kestik.





"Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini onlara rağmen akamete uğratıyoruz"

İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla, Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz."